إعلام عبري: نتنياهو وكوشنر توصلا لتسوية بشأن مقاتلي حماس العالقين برفح

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول في المجلس الوزاري المصغر، الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، توصلا إلى تسوية لترحيل نحو 200 مقاتل من حماس عالقين في رفح داخل منطقة الخط الأصفر.

وأشار المصدر، إلى أن التسوية تنص على أن تسمح إسرائيل بترحيل المقتلين سالمين، غير أنه أكد عدم موافقة أي دولة على استقبالهم حتى الآن، بما في ذلك قطر وتركيا.

وأوضح المصدر، أن وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، لن يحصل مقاتلو حماس على عفو إلا في حال تسليم أسلحتهم، وذلك فقط بعد إعادة جثامين الأسرى القتلى.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتدمير الأنفاق في منطقة تواجده الحالية.