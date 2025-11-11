إعلان

إعلام عبري: نتنياهو وكوشنر توصلا لتسوية بشأن مقاتلي حماس العالقين برفح

كتب : مصراوي

07:41 م 11/11/2025

نتنياهو وكوشنر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول في المجلس الوزاري المصغر، الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، توصلا إلى تسوية لترحيل نحو 200 مقاتل من حماس عالقين في رفح داخل منطقة الخط الأصفر.

وأشار المصدر، إلى أن التسوية تنص على أن تسمح إسرائيل بترحيل المقتلين سالمين، غير أنه أكد عدم موافقة أي دولة على استقبالهم حتى الآن، بما في ذلك قطر وتركيا.

وأوضح المصدر، أن وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، لن يحصل مقاتلو حماس على عفو إلا في حال تسليم أسلحتهم، وذلك فقط بعد إعادة جثامين الأسرى القتلى.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتدمير الأنفاق في منطقة تواجده الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو جاريد كوشنر مقاتلو حماس رفح غزة حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح