حماس: ننتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم



وكالات

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها ننتظر الموافقة النهائية على قائمة أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تمهيدا لإعلانها.

وأضافت حماس في بيان: "تؤكد الحركة أنها قد سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق".

وأضاف البيان: "في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدا لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة".

كذلك أشارت مصادر تابعة لحماس إلى أنه "يجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلات المواطنين بغزة حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة".

وأعلنت حماس، فجر الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان إنه تم "التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى".

وأضاف البيان: "نقدّر عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا ، كما نثمّن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

ودعا البيان "الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".

وأكد مصدر في حماس أن إطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين سيتم خلال أول 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق.

وقال المصدر إن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق "تشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء وأكثر من 2000 معتقل فلسطيني"، وفقا لسكاي نيوز.