إعلان

حماس: نثمّن جهود ترامب الساعية لوقف الحرب وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة

كتب : مصراوي

02:43 ص 09/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان، إنه تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وأضاف البيان: "نقدّر عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا ، كما نثمّن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

ودعا البيان الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي اتفاق حماس وإسرائيل حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق غزة حماس توافق على وقف إطلاق النار الخلاف المحتمل بين حماس وإسرائيل ترامب جهود ترامب في وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل