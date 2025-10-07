

وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن جماعة إرهابية محلية خططت لزرع عبوة ناسفة في السفارة الأمريكية في كراكاس، في تطور يأتي بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة المخدرات.

وقال مادورو: "إن مصدرين متطابقين حذرا من احتمالية قيام جماعة إرهابية محلية بزرع عبوة ناسفة في سفارة الولايات المتحدة في كراكاس، مقدما بذك مزيدا من التفاصيل عن الخطة التي كان رئيس الجمعية الوطنية أول من أعلن ليل الأحد عن إحباطها".

وأكد الرئيس الفنزويلي، أنه على الرغم من كل الخلافات التي حدثت بيننا وبين حكومات الولايات المتحدة، فإن هذه السفارة محمية من قبل حكومتنا بموجب اتفاقية جنيف والقانون الدولي.

وشدد مادورو على أن سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا تُعتبر أرضا أمريكية كان هذا عملا استفزازيا، وفقا للغد.

كان رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز أعلن ليل الأحد-الإثنين، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة أن متطرفين خططوا لزرع متفجرات في السفارة الأمريكية في كراكاس.

وقال رودريجيز في بيان: "لقد حذرنا حكومة الولايات المتحدة من تهديد خطير، إذ تعتزم قطاعات متطرفة من اليمين المحلي تنفيذ عملية عبر زرع متفجرات في السفارة الأميركية في فنزويلا، تحت اسم جهة أخرى" بهدف تحميلها المسؤولية.

وتتكرر الاتهامات التي توجهها الحكومة للمعارضة بتدبير مؤامرات فعلية أو مزعومة.

وقطعت كراكاس وواشنطن العلاقات الدبلوماسية العام 2019، ولا يوجد في السفارة الأميركية في كراكاس سوى عدد قليل من الموظفين.

وأضاف رودريجيز، وهو أيضا كبير المفاوضين الفنزويليين في المحادثات مع الولايات المتحدة، "لقد عززنا الإجراءات الأمنية حول هذه البعثة الدبلوماسية، التي تحترمها حكومتنا وتحميها أبلغنا سفارة أوروبية بهذه الأحداث لإبلاغ الدبلوماسيين الأمريكيين بخطورة هذه المعلومات".

وتنتشر شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع مفادها أن زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، المتوارية منذ الانتخابات الرئاسية في يوليو 2024، لجأت إلى السفارة.

ولم تكشف ماتشادو مكان وجودها، ولم تؤكد أي جهة فنزويلية أو أمريكية هذه الشائعات.

وأعلنت المعارضة فوزها في الانتخابات الرئاسية، ولم تعترف واشنطن ولا غالبية دول المجتمع الدولي بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو.

والجمعة، شنّت واشنطن، التي أعلنت نشر سفن عسكرية في البحر الكاريبي لمكافحة المخدرات، غارة جديدة على قارب قالت إنها تشتبه بأنه كان يُهرّب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وبذلك تكون الولايات المتحدة قد نفذت 4 ضربات استهدفت قوارب أو سفنا في المنطقة وأسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.