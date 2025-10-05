روبيو: حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "نحن أقرب أكثر من أي وقت مضى لإعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس".

وأكد روبيو، اليوم الأحد، أن القصف الإسرائيلي في قطاع غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق.

وأضاف روبيو لقناة "إيه بي سي" نيوز، أن هناك مكونات رئيسية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال بحاجة للعمل عليها وهناك الكثير من العقبات على الطريق.

وقبل قليل، ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق بين إسرائيل وحماس، مضيفًا "سنعرف سريعًا إن كانت حماس جادة أم لا".

وأشار إلى أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، مضيفًا: "لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عنه.

وقال روبيو بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين: "نريد إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن"، مؤكدًا أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب "لن تكون سهلة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي عند سؤاله عما إذا كانت هذه هي نهاية حرب غزة: ليس بعد إذ لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به"، معربًا عن أمله الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.