الدفاع الصينية: منفتحون على تطوير العلاقات العسكرية مع أمريكا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الصينية في بيان، الخميس، إن بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن على مقياس من 1 إلى 10 فإن الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج كان 12.

وأعلن ترامب، أنه سيتم خفض تعريفة الفنتانيل على الصين من 20% إلى 10%، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس بينج على تخفيض الرسوم الرسوم الجمركية على الصين بمقدار 10% لتصبح 47% بدلا من 57%.

وأكد ترامب، أنه أجرى مع نظيره الصيني محادثات بشأن مواضيع كثيرة مع الصين ومعظمها اتفقا عليه، موضحا أنهما سيعيدا التفاوض سنويا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين.

وأفاد ترامب بعد لقائه بالرئيس الصيني بأن الولايات المتحدة ستستأنف مشتريات فول الصويا في الحال، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يستطيع القول بأنهما ناقشا كل شيء.

وذكر الرئيس الأمريكي، أنه سيزور الصين في أبريل المقبل قبل أن يزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة في وقت لاحق.

وأوضح ترامب، أنه يعتزم العمل مع الرئيس الصيني بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن لقاءهما لم يتطرق إلى مسألة تايوان.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده لا تسعى أبدا إلى تحدي أي دولة أو استبدالها وتركز على القيام بأعمالها بشكل جيد، مشددا على أن الحوار أفضل من المواجهة.

وأكد بينج خلال لقائه مع ترمب، أن العلاقات الصينية الأمريكية تحافظ على الاستقرار الشامل، مشيرا إلى أن على بكين وواشنطن أن يكون لديهما موقف إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت بينج، إلى أن التجارة والاقتصاد يجب أن يكونا دافعا للعلاقات الصينية الأمريكية، موضحا أن بكين وواشنطن ستركزان على الفوائد طويلة الأجل التي يجلبها التعاون بدلا من الوقوع في حلقة مفرغة من