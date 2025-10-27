إعلان

مصادر محلية: مصابون بقصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين جنوب غزة

كتب : مصراوي

12:11 م 27/10/2025

غزة

غزة - (د ب أ)

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بعد قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين أثناء تفقدهم لمنازلهم في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح وصفت بعضها بالخطيرة".

وأشارت إلى "إطلاق آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل متواصل ومكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس".

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

غزة فلسطين مدينة خان يونس

