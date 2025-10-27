الجيش الإسرائيلي يعلق على حادثة إطلاقه النار على اليونيفيل في لبنان

وكالات

علق الجيش الإسرائيلي على الهجوم الذي تعرضت له دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مساء الأحد.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أن قوة اليونيفيل تعمدت أمس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في كفركلا جنوبي لبنان خلال نشاط لجمع المعلومات والاستطلاع.

وقال أدرعي، في منشور على منصة "إكس": إنه بعد إسقاط الطائرة المسيرة، ألقت قوات الجيش الإسرائيلي قنبلة يدوية على المنطقة، زاعمًا أنه لم يتم إطلاق النار صوب قوات اليونيفيل.

لتوضيح الأمور: أسقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين من التحقيق الاولي ان قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، (يونيفيل)، أن دورية تابعة لها تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي، دون وقوع إصابات أو أضرار في المعدات.

وجاء في بيان صادر عن اليونيفيل: "حوالي الساعة 5:45 مساءً (15:45 بتوقيت جرينتش) الأحد، اقتربت طائرة مسيرة إسرائيلية من دورية لليونيفيل قرب قرية كفركلا وألقت قنبلة".

وأضاف البيان: "بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام لحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات أو أضرار في أفراد أو معدات اليونيفيل".

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع عقب مواجهة سابقة في الموقع ذاته، حيث حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية بشكل عدواني فوق دورية، مما استدعى اتخاذ اليونيفيل إجراءات دفاعية.

وأدانت اليونيفيل هذه الأعمال باعتبارها انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللسيادة اللبنانية، مؤكدةً أنها تعرض حياة حفظة السلام الذين ينفذون تفويض مجلس الأمن في جنوبي لبنان للخطر.

وتعرضت مواقع اليونيفيل للاستهداف عدة مرات منذ اندلاع الاشتباكات عبر الحدود عقب بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

ورغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، واصلت إسرائيل شن ضربات دورية في لبنان، متذرعة بتهديدات حزب الله، واحتفظت بمواقعها الحدودية بعد الموعد النهائي للانسحاب في 18 فبراير، وفقا للعربية.