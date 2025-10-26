عبد العاطي ونائب الرئيس عباس يناقشان المستجدات على الساحة الفلسطينية

مصراوي

ناقش الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، تم خلاله تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.

واستعرض الجانبان في اتصال هاتفي، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مؤكدين أهمية ضمان توفير الدعم الدولي اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يلبّي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرق الطرفان إلى الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الموقف الفلسطيني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وتناول الاتصال الإصلاحات التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتباره خطوة تستهدف تنظيم المرحلة المقبلة وتفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال استمرار مصر في دعم السلطة الفلسطينية ومساندة جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.