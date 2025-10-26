قنابل مضيئة وحاجز عسكري.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة جنوب سوريا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلت، صباح اليوم الأحد، في قريتي الرزانية وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

وقال مراسل سانا، إن قوة للاحتلال مكونة من 4 آليات نصبت حاجزًا عسكريًا بين القريتين، وأوقفت موزع خبز كان يخدّم القرى المحيطة بقرية صيدا، قبل أن تفرج عنه وتنسحب من المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام سورية أخرى، بأن قوات إسرائيلية توغلت على الشريط الحدودي الملاصق للجولان السوري المحتل شمالي القنيطرة، وأطلقت عددًا من القنابل المضيئة وأوقفت عددًا من المارة في المنطقة.

وتوغلت القوات الإسرائيلية بعمق حوالي 6.5 كيلومترات عن الشريط الحدودي، باستخدام 3 دبابات وعدد من الآليات العسكرية، ووصلت إلى الطريق بين مدينة خان أرنبة وبلدة جبا شمالي القنيطرة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إجمالي التوغلات الإسرائيلية التي وقعت في ريف القنيطرة خلال أقل من 24 ساعة بلغ 8 توغلات، باستخدام 9 دبابات و13 آلية عسكرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ولقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.