وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتعين على الدول مساعدة بلاده في حماية البنى التحتية الحيوية ومنع انقطاع الكهرباء بسبب الهجمات الروسية.

وأضاف زيلينسكي، اليوم الجمعة خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبيل اجتماع "تحالف الراغبين" الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف: "نحن بحاجة لكميات كبيرة من الغاز لفصل الشتاء المقبل لأن الضربات الروسية استهدفت قدرات الإنتاج لدينا".

وأشار إلى أن أوكرانيا تتعاون مع النرويج التي تقدم لها مساعدة كبيرة في إمدادات الطاقة، مضيفًا "نجري مناقشات مع الولايات المتحدة لشراء الكمية التي يمكن نقلها من منظومات باتريوت للدفاع الجوي".

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا أنها لا تريد إنهاء الحرب، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد المفاوضات، مضيفًا "نحتاج لمزيد من القدرات لضرب العمق الروسي".

ومن جانبه، اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "يواصل عرقلة مبادرات السلام من خلال اللعب على الوقت"، مطالبًا بإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال ستارمر، اليوم خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بوتين يحاول "دون جدوى" أن يستولي على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "علينا أن نواصل الجهود لإخراج النفط والغاز الروسيين من الأسواق العالمية"، مشيرًا إلى أن بلاده فرضت عقوبات على جميع الشركات الروسية العاملة في مجال النفط.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن أمله أن تفرض الدول المزيد من العقوبات للحد من تمويل "آلة الحرب الروسية"، داعيًا في الوقت ذاته إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.