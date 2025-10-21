إعلان

روسيا: الأمن العالمي في أضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية

كتب : مصراوي

06:57 ص 21/10/2025

رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناري

وكالات

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، إن الأمن العالمي يمر حاليا بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، مما يتطلب الاستعداد لتقديم تنازلات لتجنب نشوب صراع عالمي جديد، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن ناريشكين القول: "يمر العالم الآن بأكثر اللحظات ضعفا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي".

وقال ناريشكين: "إن هناك صراعا شرسا بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا.

وأضاف: "مهمتنا المشتركة، وربما الرئيسية، هي ضمان أن يستمر التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى، مثلما حدث في مراحل تاريخية سابقة".

وكرر أيضا موقف الكرملين المعتاد، أن إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعوق عملية السلام في أوكرانيا.

وبدأت روسيا الحرب في أوكرانيا بغزو واسع النطاق في فبراير 2022، وفقا لما ذكرته الغد.

