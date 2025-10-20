دويّ 3 انفجارات شرق خان يونس وقصف مدفعي يستهدف دير البلح

مصراوي

أفاد مراسل الجزيرة بسماع دويّ 3 انفجارات شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما ذكر مراسل الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفًا مدفعيًا استهدف مناطق شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته منتشرة وِفق اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل التعامل مع "أي تهديد مباشر".

وزعم جيش الاحتلال، أنه رصد مجموعتي مسلحين تجاوزتا الخط الأصفر واقتربتا من قواته في الشجاعية، ما دفع القوات إلى إطلاق النار عليهما.

وانتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق في وسط القطاع وخان يونس ورفح، وفق ما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة.

وقال إن فرق الدفاع المدني رصدت تعمد الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وجاء ذلك على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فجر الاثنين، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ما زال ساري المفعول.