أعضاء الكنيست الإسرائيلي يرتدون قبعات ترامب الحمراء (صورة)

مصراوي

بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، يرتدي بعض الحاضرين في الكنيست قبعات حمراء تحمل عبارة "ترامب رئيس السلام".

ووفق شبكة CNN الأمريكية، فإن تصميم القبعات يشبه إلى حد كبير القبعات التي تحمل شعار "أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" التي يرتديها أنصار ترامب.

وقبل قليل، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكنيست في القدس قادمًا من مطار بن جوريون، حيث ينتظر أن يُلقي كلمة أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل.

وأفاد الصحفيون المرافقون للوفد الأمريكي بوجود لافتات ترحيبية وشكر للرئيس ترامب على طول الطريق المؤدي إلى الكنيست.

ويعتزم ترامب خلال زيارته لقاء عائلات الأسرى قبل إلقاء خطابه أمام النواب الإسرائيليين.

ويُعد ترامب أول رئيس أمريكي يقول كلمة في الكنيست منذ عام 2008، حين ألقى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي.