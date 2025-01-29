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الشيباني وأبو قصرة يبحثان مع فريق أممي انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية

02:50 م الأربعاء 29 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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دمشق - (د ب أ)

بحث وزيرا الخارجية والدفاع السوريان أسعد حسن الشيباني ومرهف أبو قصرة، اليوم الأربعاء، مع فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك انسحاب القوات الإسرائيلية.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة وفدا أمميا، برئاسة السفير جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة واللواء باتريك جوشات القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وأشارت إلى أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود، حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فوراً".

من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة.

كما أبدت استعدادها لتقديم الدعم في عمليات إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب من أجل سوريا أكثر أمناً.

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