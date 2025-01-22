مسؤول إسرائيلي: رئيس الاستخبارات العسكرية سيقال إن تبيّن تورطه في إخفاق 7 أكتوبر

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، اليوم الأربعاء، إن رئيس الاستخبارات العسكرية سيقال إن تبين أن له دورا في إخفاق 7 أكتوبر.

وبعد استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي، هارتسي هاليفي، الذي أعلن تحمله المسؤولية عن فشل ردع هجوم المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر من العام الماضي، سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الضوء على الاستقالات التي شملت عدة شخصيات رفيعة المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت استقالتها بعد هاليفي، جاء قائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان، وقائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، وقائد وحدة الاستخبارات 8200 يوسي ساريئيل، وقائد لواء الشمال في قطاع غزة حاييم كوهن.

وجاء في تقرير الصحيفة أن هاليفي، الذي تولى منصب رئيس الأركان في ظروف صعبة، عُين في وقت كانت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة انتقالية ووسط خلافات كبيرة بين الجيش والمستوى السياسي، كما تزامن تعيينه مع اندلاع أزمة قانونية واسعة هزّت المجتمع الإسرائيلي وأدت إلى انقسامات عميقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر شكل نقطة تحول كارثية للجيش الإسرائيلي.