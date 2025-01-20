في خطابه الرسمي الأول.. ترامب يتعهد باستعادة قناة بنما

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الرسمي الأول، اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي سيركز على مهمته الوحيدة وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أمريكا، مؤكدا أنه سيكون الجيش الأقوى على مستوى العالم.

وأشار ترامب إلى أنه قبل يوم واحد من تسلمه المنصب، الأسرى في الشرق الأوسط عادوا إلى منازلهم.

وأكد ترامب، أنه سيستعيد قناة بنما، موضحا أن رسالته للأمريكيين اليوم أنه حان الوقت ليتحركوا بشجاعة "لأننا أمة عظيمة"، مضيفا "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال والكثير من الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما".

وأوضح ترامب، أن الأمة الأمريكية اليوم أكثر طموحا من أي أمة في العالم، معلّقا "سنرفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ".

ولفت ترامب، إلى أن الولايات المتحدة على أعتاب أعظم السنوات في التاريخ الأمريكي، مشددا على أن أمريكا ستستعيد مكانتها الصحيحة باعتبارها أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض.

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