تقارير: استشهاد طفل بالضفة الغربية برصاص مستوطنين إسرائيليين

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، باستشهاد الطفل أحمد حمد من بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر طبية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن إصابة شخصين بينهما طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة إذنا غرب الخليل.

وأشارت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية للأنباء، إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.