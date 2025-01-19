إعلان

تقارير: استشهاد طفل بالضفة الغربية برصاص مستوطنين إسرائيليين

09:39 م الأحد 19 يناير 2025

أحمد رشيد حمد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، باستشهاد الطفل أحمد حمد من بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر طبية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن إصابة شخصين بينهما طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة إذنا غرب الخليل.

وأشارت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية للأنباء، إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

استشهاد طفل بالضفة الغربية المستوطنين الهلال الأحمر الفلسطيني الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان