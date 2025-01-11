سوريا ولبنان يتفقان على تشكيل لجان أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية مشتركة

وكالات

قالت وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم السبت، إن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دمشق تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري.

وذكرت الخارجية السورية، أنه تم الاتفاق مع لبنان على تشكيل لجان مشتركة على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ومتابعة قضية الأموال السورية المفقودة في البنوك اللبنانية.

وأشارت الخارجية السورية، إلى أنه تم الاتفاق مع لبنان على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وكذلك تأمين الحدود والتعاون في مكافحة المخدرات.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بالعاصمة دمشق قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء لبناني إلى سوريا منذ العام 2010.

وعلى مدى ثلاثة عقود، فرضت سوريا وصاية على لبنان وتحكمت بمفاصل الحياة السياسية، قبل أن تسحب قواتها منه في 2005 تحت ضغوط شعبية داخلية وأخرى دولية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.