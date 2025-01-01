جريحان في اشتباكات بين مدنيين وقسد في شمال سوريا

دمشق - (د ب أ)

أصيب مدنيان باشتباكات اندلعت بين مجموعة من المدنيين وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في أثناء عملية دهم نفذتها الأخيرة في ريف الرقة بشمال سوريا.

وذكرت شبكة "نهر ميديا" الإخبارية السورية اليوم الأربعاء، أن اشتباكات نشبت بين مجموعة من الأهالي بريف الرقة، وقوة من قسد داهمت إحدى البلدات ليلة أمس الثلاثاء.

وأضافت أنّ "قوة تابعة لقسد داهمت، عند منتصف الليلة الماضية، عدة منازل تعود لعائلة في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، وخلال العملية أطلق عناصر قسد النار باتجاه المنازل قبل محاولة اقتحامها، على الرغم من علمهم بوجود نساء وأطفال داخلها".

وأشارت إلى أنّ "سكان المنازل ردوا بإطلاق النار، لتتصاعد المواجهة باستخدام الأسلحة المتوسطة من قبل عناصر قسد، ما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين من العائلة بجروح".

ولفتت إلى أنّ "الحادثة أثارت حالة من التوتر في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من تكرار مثل هذه العمليات وتأثيرها على حياة المدنيين وأمنهم".

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان: "تواصل قوات سوريا الديمقراطية حملة الاعتقالات الواسعة في مدينة الرقة وريفها للأسبوع الثالث على التوالي، مستهدفة متظاهرين وخلايا يُشتبه بانتمائها لفصائل الجيش الوطني وآخرين بتهم مختلفة".

وأشار إلى أن "قسد" شنت حملة اعتقالات أمس في منطقة المنصورة في ريف الرقة الغربي، وداهمت مناطق متعددة في ريف الجرنية غربي الطبقة، بحثًا عن مطلوبين".

ويتقدم حاليا الجيش الوطني المدعوم من تركيا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، وتواجه تركيا اتهامات بمحاولة استغلال فراغ السلطة في سوريا لسحق المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.







