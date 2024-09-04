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BBC

رغم التحذير من السفر إليها.. واشنطن تعلن اعتقال جندي أمريكي في فنزويلا

07:14 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

واشنطن تعلن اعتقال جندي أمريكي في فنزويلا

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وكالات

قالت شبكة سي إن إن إن السلطات في فنزويلا اعتقلت جندي أمريكي، وفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر.

وبحسب المسؤولين، فإن الجندي بحار في البحرية الأمريكية، واعتقل في 30 أغسطس في كاراكاس. وقال أحد المسؤولين إن وكالة المخابرات الفنزويلية هي من تحتجزه.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة CNN: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد باحتجاز بحار تابع للبحرية الأمريكية في 30 أغسطس 2024، من قبل سلطات إنفاذ القانون الفنزويلية أثناء سفره الشخصي إلى فنزويلا. وتبحث البحرية الأمريكية في هذا الأمر وتعمل عن كثب مع وزارة الخارجية".

وقال مسؤول آخر إن عضو الخدمة لم يكن في رحلة رسمية أو وافق على إجازة عندما سافر إلى البلاد. وليس من الواضح لماذا سافر إلى هناك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن على علم بتقارير عن احتجاز شخص في فنزويلا، لكن ليس لدينا مزيد من المعلومات لمشاركتها في الوقت الحالي"، حسب سي إن إن.

وتنصح وزارة الخارجية الأمريكيين بعدم السفر إلى فنزويلا، محذرة من وجود خطر كبير بالاحتجاز غير المشروع لمواطنين أمريكيين.

وجاء في تحذير السفر لفنزويلا أن قوات الأمن احتجزت مواطنين أمريكيين لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولم يتم إخطار الحكومة الأمريكية بشكل عام باحتجاز المواطنين الأمريكيين في فنزويلا أو منحها حق الوصول إلى السجناء المواطنين الأمريكيين هناك.

فنزويلا البحرية الأمريكية اعتقال جندي أمريكي وكالة المخابرات الفنزويلية
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