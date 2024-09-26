سوريا تؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن الفوري لإدانة العدوان الإسرائيلي متعدد الأوجه

دمشق – (أ ش أ)

شدد وزير الخارجية والمغتربين السوري "بسام صباغ " على وجوب تحرك مجلس الأمن الفوري والعاجل، لإدانة العدوان الإسرائيلي المتعدد الأوجه، ومنع إسرائيل من إشعال الحربٍ الشاملة في المنطقة عبر توسيع رقعة عدوانها، مؤكدا أن عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لردع الاحتلال الإسرائيلي شجعه على تصعيد عدوانه على الشعب اللبناني.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس - لفت الصباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يؤكد استهتار إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإصرارها على توسيع رقعة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني، لتشمل الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن سوريا تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الهمجي المشين على لبنان، وتجدّد الإعراب عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة اللبنانيين في كافة القطاعات التي يحتاجونها.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين السوري أن الحرب العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني التي قاربت العام، ترافقت أيضاً مع اعتداءات ممنهجة ومتكررة على سوريا، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مناطق عديدة في سوريا، أدّت إلى مقتل العديد من الضحايا المدنيين وجرح الكثير غيرهم، وإيقاع أضرار في البنى التحتية والمنشآت الحيوية المدنية والأبنية السكنية لا بل وحتى المقرات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن سوريا طالبت إلى جانب غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوضع حد لذلك العدوان، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة.