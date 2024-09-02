وقوع حادث إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

(وكالات)



قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه وقع حادث إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك في ظل توتر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أمس الأحد حادث إطلاق نار قُتل على إثره 3 إسرائيليين من عناصر شرطة الاحتلال.

وقام بعد ذلك جيش الاحتلال بإعلان استهداف منفذ الهجوم، وهو من أبناء بلدة الخليل.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الأسبوع الماضي عملية عسكرية موسعة على مدن الضفة الغربية المحتلة في الفارعة وطوباس وجنين وطولكرم، جرفت خلالها قوات الاحتلال البنى التحتية بمدن الضفة وقطعت الكهرباء والمياه عن الفلسطينيين داخل تلك المدن.

كما استشهد أكثر من 15 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى اعتقال العشرات.