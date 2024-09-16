إعلان

BBC

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

12:03 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيليةّ يوم أمس واليوم الاثنين 20 فلسطينيا، على الأقل، من الضّفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

القوات الإسرائيليةّ قوات الاحتلال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الفرنسي تييري بريتون يعلن استقالته بشكل مفاجئ من المفوضية الأوروبية

إعلان

إعلان

* بعدما وصل سعر الكتكوت 42 جنيها.. شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار
* طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تُحذر: موجة حارة جديدة بهذا الموعد
إطلاق نار في تجمع انتخابي لترامب.. والحملة تكشف مصير الرئيس السابق