إعلام عبري: ارتفاع عدد المصابين في انفجار سيارة مفخخة الرملة إلى 12 مصابًا

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرملة إلى 12 مصابًا.

وأوضحت الهيئة أن الانفجار وقع في شارع هرتسل، مما أدى إلى اشتعال السيارة بالكامل واحتراق محلين تجاريين آخرين.

According to reports, a car exploded on Herzl Boulevard in Ramla, in the Central District of Israel.



So far, 7 people are known to have been affected by the explosion.