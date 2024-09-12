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إعلام عبري: ارتفاع عدد المصابين في انفجار سيارة مفخخة الرملة إلى 12 مصابًا

07:58 م الخميس 12 سبتمبر 2024

انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرملة أرشيفية

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وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرملة إلى 12 مصابًا.

وأوضحت الهيئة أن الانفجار وقع في شارع هرتسل، مما أدى إلى اشتعال السيارة بالكامل واحتراق محلين تجاريين آخرين.

وبحسب الإسعاف الإسرائيلية، فإن من بين الإصابات الخمسة يوجد إصابتين بحالة حرجة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن التحقيقات جارية لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

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