وزير الخارجية الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة بات ضرورة مُلحة

(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة بات ضرورة ملحة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارته إلى كييف رفقة نظيره البريطاني ديفيد لامي، على ضرورة حماية عمليات الإغاثة والمراكز الإنسانية والعاملين بها في قطاع غزة.

على جانب آخر، أكد أنتوني بلينكن، على تصميم بلاده بالتعاون مع الدول الأوروبية على العمل من أجل انتصار أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ووصل بلينكن رفقة لامي إلى أوكرانيا أمس الأربعاء بعدما استقل الوزيران قطارًا من بولندا لبدء الرحلة إلى كييف.