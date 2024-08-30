أوكرانيا: إسقاط 12 طائرة مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

كييف-(د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت 12 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية.

وقال أوليشوك في منشور له على التليجرام، إن" خلال ليلة 30 أغسطس، أطلق العدو من شبه جزيرة القرم، صاروخ باليستي من طراز إسكندر، بالإضافة إلى 18 طائرة مسيرة من منطقتي كورسك وبريمورسك-أرختارسك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار إلى إنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مناطق فينيتسا وميكوليف ودنيبروبتروفسك وخيرسون وسومي.

من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية.

ولم يتسن التحقق من بيانات روسيا وأوكرانيا بشأن العمليات العسكرية من مصادر مستقلة.





