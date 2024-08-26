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الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة قرب بحيرة طبريا

01:49 م الإثنين 26 أغسطس 2024

طائرة مسيرة

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تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت تقارير عسكرية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة شرق بحيرة طبريا.

وأعلن الجيش أن صافرات الإنذار دوت في المنطقة قبل حدوث اعتراض المسيرة، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

ولم يتضح في البداية، المكان الذي انطلقت منه المسيرة، لكن من المفترض أنها إما جاءت من سوريا أو مرت عبرها.

ويُذكر أن حزب الله اللبناني هاجم إسرائيل بشكل متكرر بطائرات مسيرة منذ بداية حرب غزة قبل نحو 11 شهرا.

وإضافة إلى ذلك، شنت إيران وحلفاء آخرون في المنطقة أيضا هجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل.

طائرة مسيرة بحيرة طبريا جيش الاحتلال
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