إعلام عبري: نتنياهو يناقش الليلة الصلاحيات التي سيمنحها لفريق المفاوضات

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مع فريق المفاوضات الليلة بشأن الصلاحيات التي ستمنح لهم.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن هناك خلافا بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمفاوضين الإسرائيليين بعد تمسكه بإبقاء الجيش في محور فيلادلفيا بقطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن نتنياهو وافق على نقل موقع واحد من محور فيلادلفيا مئات الأمتار مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، اليوم السبت، إن "العرض الإسرائيلي الذي قُدم للوسطاء يجعلنا غير متفائلين بإبرام صفقة تبادل".

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأشارت حماس إلى أن وفدًا برئاسة خليل الحية سيصل القاهرة بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة.

وأعلنت الحركة جاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وطالبت بالضغط على الاحتلال وإلزامه بوقف تعطيل التوصل لاتفاق.

وفي يوليو الماضي، سلمت حركة حماس الوسطاء ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، مؤكدة تمسكها بضرورة التوصل لوقف إطلاق نار دائم وانسحاب قوات الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة.