إعلان

BBC

البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نتنياهو عمليات نشر عسكري أمريكي لدعم إسرائيل

11:27 ص الجمعة 02 أغسطس 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عمليات نشر عسكري دفاعي أمريكي جديدة لدعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.

وحسب مقر الرئاسة الأمريكية، فقد ناقش الجانبان التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وأكد بايدن خلال الاتصال التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات القادمة من إيران.

كما أكد الجانبان، وفقا للبيت الأبيض، أهمية الجهود الجارية لتهدئة التوترات في المنطقة بشكل أوسع.

وأوضح البيت الأبيض أن كامالا هاريس نائبة الرئيس شاركت في اتصال بايدن ونتنياهو.



بايدن نتنياهو إسرائيل البيت الأبيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أعضاء بالكنيست: خطة الجيش الحالية للتوغل البري في لبنان مغلوطة

إعلان

إعلان

سعر الذهب اليوم الجمعة ينخفض مع بداية التعاملات
حركة تنقلات الجيزة.. من هم مديرو الإدارات النوعية الجدد؟ (أسماء ومناصب)