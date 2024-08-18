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بكين تعزز دوريات مراقبة مضيق تايوان

05:02 م الأحد 18 أغسطس 2024

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بكين - (د ب أ)

تكثف الحكومة الصينية جهودها للقيام بدوريات بحرية لمراقبة مضيق تايوان، بحسب ما جاء في منشور على حساب "يويوان تانتيان" التابع لتلفزيون الصين المركزي عبر تطبيق "وي تشات" للتواصل الاجتماعي.

وأجرت الوكالات الحكومية الصينية دورياتها البحرية في مضيق تايوان لعام 2024 لإنفاذ القانون خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وغطت الدوريات مساحة أكبر من العام الماضي.

وأنشأت الوكالات ما يسمى بنظام البيانات الضخمة للمساعدة في إجراء مراقبة وتحليل للسفن التي تمر عبر مضيق تايوان في الوقت الفعلي.

ويتم إجراء الدوريات البحرية وعمليات إنفاذ القانون من خلال التعاون بين مختلف الإدارات بما في ذلك الجيش والشرطة، وجرى تطويرها وتعزيزها في كافة الأحوال الجوية.

بكين تايوان الحكومية الصينية الصين
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