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BBC

"لم ننفذ غارات بالشرق الأوسط".. إسرائيل تنفي تورطها في اغتيال هنية

09:45 م الخميس 01 أغسطس 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري أن الجيش في ذروة الاستعداد جوا وبرا وبحرا ومستعد لكل السيناريوهات، وسط تأكيد إيران وحزب الله والحوثيين أن الرد قادم على الاستهدافات والاغتيالات التي نفذها الاحتلال في الأيام الماضية.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ غارة جوية أو صاروخية في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء باستثناء هجوم بيروت، بإشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف أنه لا تغيير حتى الآن في السياسة الدفاعية وتعليمات الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن شركاء إسرائيل الدوليين سيزيدون قواتهم في المنطقة.

دانيال هاجاري إيران حزب الله الحوثيين حماس إسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي
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