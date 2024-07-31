العراق: اغتيال هنية في طهران تهديدا للاستقرار في المنطقة

بغداد - (د ب أ)

أدان العراق اليوم الأربعاء عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم أن "هذه العملية العدوانية تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الخارجية العراقية في بيانها إلتزام العراق بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.