بعد مرور ساعات.. كيف علّق مسؤولو الاحتلال على قرار العدل الدولية؟

وكالات

انتقد مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعي" ودعت لإنهائه.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرار العدل الدولية بأنه "مشوه يصب في مصلحة حماس، سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وفقًا للقانون الدولي".

The advisory opinion of the International Court of Justice (@CIJ_ ICJ) that was published today is fundamentally warped, one-sided, and wrong.

The opinion ignores the past: the historical rights of the Jewish people in the Land of Israel. It is detached from the present: from the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 19, 2024