الصين تعلن فرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية بنسبة 34%

بكين- (د ب أ)

أعلنت سلطات الجمارك الصينية اليوم الجمعة أنه سيتم فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الخطوة ردا على فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الأربعاء، كجزء من مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم.

بإعلان هذه الخطوة، يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54%، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقا رسوما بنسبة 20%.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة عن وزارة التجارة في بكين قولها في إشعار إنها ستفرض المزيد من ضوابط التصدير على المعادن النادرة، وهي مواد يتم استخدامها في المنتجات عالية التقنية مثل رقائق الكمبيوتر وبطاريات السيارات الكهربائية.

وأعلنت الحكومة الصينية أيضًا أنها ستضيف 27 شركة أمريكية إلى قوائم الشركات الخاضعة لعقوبات تجارية أو ضوابط تصدير. كما أعلنت أنها رفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية بشأن مسألة الرسوم الجمركية.