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استطلاع رأي: عودة نفتالي بينيت إلى السياسة تخيف نتنياهو

01:23 م الجمعة 04 أبريل 2025

نفتالي بينيت

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وكالات
كشف استطلاع للرأي في إسرائيل أن عودة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إلى الساحة السياسية تخيف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحيث يفسح المجال أمام المعارضة برئاسة اليميني بينيت لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

ونشرت صحيفة "معاريف"، نتائج استطلاع أجراه معهد "لازار" يظهر تغير خريطة الأحزاب السياسية في الكنيست (البرلمان) في حال جرت انتخابات، وإذا عاد بينيت للحياة السياسية.

وسجل بينيت حزبا جديدا باسم بينيت في إشارة أولى إلى عودته إلى الساحة السياسية بعد أن اعتزل العمل الحزبي عام 2022.

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إسرائيل نفتالي بينيت بنيامين نتنياهو
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