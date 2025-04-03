"هيحبسوا نفسهم بنفسهم".. بدرية طلبة توجه رسالة غامضة

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة غامضة عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت بدرية طلبة: "طول عمرنا عارفين أن الشياطين في رمضان بتتسلسل، لكن السنة دي كان فيه كام واحد هاربانين من إخواتهم ومطلوقين علينا لكن بقيتهم مع نهاية شهر رمضان انطلقوا علينا خالص وشايفين شغلهم كويس وواضح إن أجورهم عالية السيزون ده، وفيهم وجوه جديدة".

وأضافت: "ربنا يحفظنا بقى علشان دول شكلهم فلوس وهيحبسوا نفسهم بنفسهم".

وشاركت بدرية طلبة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.