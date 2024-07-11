بايدن يصف المملكة المتحدة بـ"العقدة" التي تربط القارتين سويًا عبر الأطلسي

واشنطن - (د ب أ)

بدا الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعما لمساعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لإقامة المملكة المتحدة لعلاقات دفاعية أوثق مع أوروبا، حيث وصف المملكة المتحدة بأنها "العقدة" التي تربط القارتين سويا عبر الأطلسي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي عقد أول اجتماع له وجها لوجه مع ستارمر في البيت الأبيض، حيث وافق حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

ومن جانبه، قال ستارمر إن الزيارة تعد فرصة "لتجديد الالتزام تجاه حلف الناتو، وإعادة الالتزام بالعلاقة الخاصة".

وقال بايدن: "أرى أنكم العقدة التي تربط التحالف عبر الأطلسي سويا، كلما اقتربتم من أوروبا .نعرف أين أنتم، وأنتم تعرفون أين نحن".

جدير بالذكر أن ستارمر يرغب في التوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة طموحة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز التعاون والسعى للعمل الدفاعي بشكل أوثق مع الحلفاء الرئيسيين مثل فرنسا وألمانيا.

وجاءت الرحلة إلى البيت الأبيض بعد أقل من أسبوع من فوز ستارمر في الانتخابات، وخلال ظهوره لأول مرة في دائرة قمة الزعماء الدوليين.