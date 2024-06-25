زيلينسكي يرحب بمذكرات اعتقال الجنائية الدولية ضد مسؤولين روس

وكالات

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان العامة بسبب ضربات على مدنيين أوكرانيين وأهداف مدنية.

وقال زيلينسكي "يجب على كل مجرم شارك في تخطيط وتنفيذ هذه الضربات كما يأمل أن يرى العادلة تتحقق ويشاهد المجرمون خلف القضبان .

وأضاف: "نتطلع إلى إصدار المزيد من أوامر الاعتقال من أجل حرمان روسيا من شعورها بالإفلات من العقاب".

I welcome today’s arrest warrants issued by @IntlCrimCourt for two key figures in Russian military leadership.



Both are accused of committing heinous crimes against civilians in Ukraine during Russia's reckless bombing of Ukrainian critical civilian infrastructure. These… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2024

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو، والجنرال الروسي البارز فاليري جيراسيموف، ظهر اليوم، بتهم ارتكاب جرائم مزعومة خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت المحكمة في بيان صحفي إن القضاة وجدوا أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من 10 أكتوبر 2022 على الأقل حتى 9 مارس على الأقل 2023."

ويشتبه في أن المسؤولين الروس ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتوجيههم هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية في أوكرانيا .