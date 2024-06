زيلينسكي يرحب بمذكرات اعتقال الجنائية الدولية ضد مسؤولين روس

وكالات

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان العامة بسبب ضربات على مدنيين أوكرانيين وأهداف مدنية.

وقال زيلينسكي "يجب على كل مجرم شارك في تخطيط وتنفيذ هذه الضربات كما يأمل أن يرى العادلة تتحقق ويشاهد المجرمون خلف القضبان .

وأضاف: "نتطلع إلى إصدار المزيد من أوامر الاعتقال من أجل حرمان روسيا من شعورها بالإفلات من العقاب".

