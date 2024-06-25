الوطنيون الفرنسي: تعيين كالاس مفوضة للخارجية الأوروبي سيقودنا لحرب عالمية ثالثة

وكالات

يرى زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، اليوم الثلاثاء، أن تعيين رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس المهووسة بكراهية روسيا مفوضة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيقود إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال فيليبو على صحفته بموقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، "هذا ضرب من الجنون، تعيين كالاس سيفاقم التوترات، ويجعل السلام مستحيلًا، وسيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة".

وتعتبر كالاس بالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها إحدى الشخصيات المفضلة لها .

وقال فيليبو عن دير لاين أنها تريد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بثلاث أوامر، وهي "شراء ذخائرلأوكرانيا، إصدار سندات لصناعة الدفاع، دعوة لتأسيس منصب المفوض الأوروبي للدفاع من أجل جيش الأوروبي.