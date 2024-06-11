أول تعليق من حملة ترامب على إدانة نجل بايدن في قضية السلاح

مصراوي- وكالات

علقت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على قرار إدانة نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن.

وقالت حملة ترامب في بيان لها، إن محاكم هانتر بايدن لم تكن أكثر من إلهاء عن المخالفات الأخرى التي تم ارتكابها.

وقالت السكرتيرة الصحفية الوطنية كارولين ليفيت: "عهد جو بايدن الملتوي على إمبراطورية بايدن الجنائية العائلية يقترب من نهايته في الخامس من نوفمبر".

وأعلنت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة فيدرالية أمريكية أدانت هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية.

وانطلقت مجريات محاكمة نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تهمة حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، الاثنين قبل الماضي، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حملة والده الانتخابية.

ونظرا لماضي هانتر المشبوه وتاريخه مع الإدمان، فإن خصوم والده السياسيين وعلى رأسهم منافسه الانتخابي دونالد ترامب، يعدونه أحد أبرز نقاط ضعف الرئيس الأمريكي.

واتهم مدّعون فيدراليون نجل بايدن البالغ 54 عاما باستخدام معلومات مضللة عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري عام 2018، إذ أنكر إدمانه للمخدرات وخاصة "الكوكايين"، وهو ما اعترف به لاحقا، كما واجه اتهامات بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونظرت هيئة المحلفين في "ويلمينجتون"، معقل بايدن بولاية ديلاوير، في تهمتين رئيسيتين حول الاحتيال في ملء وثائق لشراء سلاح ناري،