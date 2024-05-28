إعلان

BBC

مسابقة طعام تنتهي بمأساة.. موت طفلة تركية أثناء تناول "الهمبرجر"

02:50 م الثلاثاء 28 مايو 2024

الطفلة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة وقعت في إحدى المدارس الابتدائية التركية ، والتي فارقت على إثرها فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وقعت الحادثة في مدرسة "إيشيك" الابتدائية بمنطقة تشاي، والتي قام فيها مجموعة من الأطفال بالتنافس على أكل "الهمبرجر" بشكل سريع، ولكن الحادثة انتهت بشكل مأساوى بعد اختناق فتاة تُدعى إفتيليا كايماك وتبلغ 8 سنوات أثناء تناول الطعام.

ورغم استدعاء الأطقم الطبية فور توقف الطعام بحلق الفتاة الصغيرة ونقلها للمستشفى لإسعافها، لكن جميع المحاولات فشلت، ولم تنج منها الصغيرة.

من جانبها قامت السلطات التركية والقضاء بفتح تحقيق في القضية لكشف ملابساتها.

موت طفلة تركية الهمبرجر مسابقة طعام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التشيك تؤيد حق أوكرانيا في ضرب أهداف في الأراضي الروسية

إعلان

إعلان

* تفاصيل القروض الشخصية في 3 بنوك بعد قرار تثبيت الفائدة
* الثانوية العامة حصريا.. "مصراوي" و"أشطر" يطلقان أقوى سلسلة مراجعات مجانية
* أسعار الثوم تقفز إلى 70 جنيها.. والشعبة توضح الأسباب
* أمطار وحجب أشعة الشمس.. بيان مهم بشأن طقس الساعات المقبلة