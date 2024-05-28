مسابقة طعام تنتهي بمأساة.. موت طفلة تركية أثناء تناول "الهمبرجر"

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة وقعت في إحدى المدارس الابتدائية التركية ، والتي فارقت على إثرها فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وقعت الحادثة في مدرسة "إيشيك" الابتدائية بمنطقة تشاي، والتي قام فيها مجموعة من الأطفال بالتنافس على أكل "الهمبرجر" بشكل سريع، ولكن الحادثة انتهت بشكل مأساوى بعد اختناق فتاة تُدعى إفتيليا كايماك وتبلغ 8 سنوات أثناء تناول الطعام.

ورغم استدعاء الأطقم الطبية فور توقف الطعام بحلق الفتاة الصغيرة ونقلها للمستشفى لإسعافها، لكن جميع المحاولات فشلت، ولم تنج منها الصغيرة.

من جانبها قامت السلطات التركية والقضاء بفتح تحقيق في القضية لكشف ملابساتها.