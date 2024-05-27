"العالم الظالم".. احتجاجية على السوشيال ضد الصمت على جرائم إسرائيل

وكالات

منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب مجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفًا النساء والأطفال، والتي كان آخرها استهدافه بنحو 8 صواريخ تحمل مئات الأطنان من المتفجرات، خيامًا مكتظة بالنازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" في رفح جنوبي القطاع،

اسرائيل تقطع رؤوس الأطفال بالصوت والصورة؟ أين هو العالم الظالم الذي تباكى على أطفال إسرائيل في السابع من اكتوبر الغير موجودين الا في أكاذيب نتنياهو وحكومته ؟ هل سيخرج الاعلام الغربي ليسأل غدًا صباحًا! هل تدين إسرائيل؟



Israel beheaded babies in

Rafah alive.

So, Every lying… pic.twitter.com/aEJXm3VVKb — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 26, 2024

الأمر الذي أدى لحالة من الغضب العام على وسائل التواصل الاجتماعي، تندد بالصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وأطلقوا احتجاجية "العالم الظالم"، خاصة بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في رفح، التي نزحوا إليها قسرًا، بعدما ادعى الاحتلال كذبًا أنها مناطق آمنة.

إذَا هذِه المَجزرَة لَم تحرّك ضمِائركُم؛ فمَا هوَ الشّيء الّذي سيحرّك ضمِائركُم؟ أسَفي علَى أمَّةٍ تَهوِي بنَفسِها مكَاناً سحِيقَا !!

حسبنا الله ونعم الوكيل اللهُمَّ إنا نعوذ بك من اعتياد المشهد، وبلادة الشعور

يارب القيامة تقوم ربنا ارحم من البشر ارحم من العالم الظالم — مِنةُ اللَّهَ 𓂆 (@mennaaa2222) May 27, 2024

وقال أحد المغردين على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، "اسرائيل تقطع رؤوس الأطفال بالصوت والصورة؟ أين هو العالم الظالم الذي تباكى على أطفال إسرائيل في السابع من أكتوبر الغير موجودين إلا في أكاذيب نتنياهو وحكومته ؟ هل سيخرج الإعلام الغربي ليسأل غدًا صباحًا! هل تدين إسرائيل؟"

لا يشفي غليل أهل غزة سوى رؤية هذا العالم الظالم العاهر الوسخ محروق مُدمّر بكُل ما فيه ..



جميعكم سيدفع ثمن خذلان غزة ، أبشِروا بعقاب ونار تحرق الأخضر واليابس .



مَنْ يريد النجاة والسلامة بنفسه فليبرأ إلى الله من الحكومة والجيش المُوكل بحماية الكُفار في بلده . — عبـداللَّه𓂆 (@Abdulla7pal_) May 26, 2024

بينما قال آخر "إذا هذه المجزرة لم تحرك ضمائركم، فما هو الشيء الذي سيحرك ضمائركم؟ أسفي على أمة تهوى بنفسها مكانًا سحيقًا، حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نعوذ بك من اعتياد المشهد، وبلادة الشعور، يارب القيامة تقوم ربنا ارحم من البشر ارحم من العالم الظالم".

حقيقة من يحرك هذا العالم الظالم

والباقي عباره عن تماثيل 🙊🙉🙈 pic.twitter.com/Mf2rtaYc3q — سدرة المنتهى (@Alees1984) May 27, 2024

وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، وعلقوا على مقاطع الفيديوهات التي انتشرت من رفح، أن "الجميع سيدفع ثمن خذلان غزة،

الله ينتقم لدمنا وأشلائنا من العالم الظالم هاد دنيا وآخرة ويجعلها لعنة تطاردهم في كل ثانية .. — أسما𓂆 🇵🇸 (@AsmaaKhSalman1) May 26, 2024

وأدانت مصر، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

هذا العالم الظالم و انظمته الأمبريالية مراح تسقط إلا بالد+م



الإر+هاب إلي نشوفه راح يولد إر+هاب أكبر خصوصًا إن محد جاي يردعه



وأنا سعيدة و راح انتظر اشوفنا و اشوف العالم ينحر+ق — شرارة❇Sharara (@mikalol77190859) May 26, 2024

واعتبرت جمهورية مصر العربية هذا الحدث المأساوي، إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العزل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

الله إكبر ما حدا قادر يوقف هل الإجرام والمذبحة😓 بدها ضربة تهز كيانها، هل الخنازير ما بيفهموا إلا بلغة القوة،، وجعني قلبي حسبي الله ونعم الوكيل،، الله يلعن هل العالم الظالم وحقوق طفل وإنسان لي صرعونا فيها https://t.co/AepFqP6FX0 — هنا (@hanaajammoul) May 27, 2024

بدورها نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالجريمة المروعة التي ارتكبها الاحتلال، قائلة، "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين غرب مدينة رفح في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية، محملة الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، وطالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة برفح.

الله إكبر ما حدا قادر يوقف هل الإجرام والمذبحة😓 بدها ضربة تهز كيانها، هل الخنازير ما بيفهموا إلا بلغة القوة،، وجعني قلبي حسبي الله ونعم الوكيل،، الله يلعن هل العالم الظالم وحقوق طفل وإنسان لي صرعونا فيها https://t.co/AepFqP6FX0 — هنا (@hanaajammoul) May 27, 2024

كما أدان الأردن استمرار "جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين-أونروا غربي رفح يوم أمس"، مستنكرًا ما وصفه بـ "الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها".