إعلان

BBC

رئيس تايوان الجديد يستقبل أول وفد رسمي أمريكي منذ تنصيبه

01:43 م الإثنين 27 مايو 2024

رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تايبيه - (د ب أ)

استقبل رئيس تايوان الجديد، لاي تشينج-تي، اليوم الاثنين، أول وفد رسمي أمريكي منذ تنصيبه الأسبوع الماضي، حيث قال إن الزيارة تظهر دعم واشنطن الثابت لحكومة تايوان الجديدة، وأيضا لشعب تايوان.

وقال لاي إن العام الجاري يشهد الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لـ "قانون العلاقات مع تايوان"، وهو حجر الزاوية في تنمية العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة.

وقال لاي للنواب الأمريكيين الزائرين: "سنواصل تعميق التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل، للحفاظ بصورة مشتركة على السلام والاستقرار والتنمية المزدهرة في المنطقة".

جدير بالذكر أن الوفد المؤلف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة الجمهوري مايكل ماكول، الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وصل إلى تايبيه أمس الأحد، بعد وقت قصير من إجراء الصين تدريبات عسكرية لمدة يومين الأسبوع الماضي، والتي تضمنت محاكاة لحصار الجزيرة.

رئيس تايوان تايوان وفد أمريكي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رغم الانقسامات السياسية.. حفيدة الرئيس الأمريكي تواعد شابًا عربيًا | صور

إعلان

إعلان

* بعد قرار المركزي.. المالية تواصل خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة
* الطقس.. "الأرصاد" تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
* تعذر رؤية الهلال بهذه الدول.. مركز الفلك يكشف مفاجأة بشأن موعد عيد الأضحى
* بيان رسمي.. البترول تكشف: هل سحبت إيني سفينة الحفر من حقل ظهر؟