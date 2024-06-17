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BBC

35 % من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أذى نفسي

07:58 م الإثنين 17 يونيو 2024

آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من اضطراب ما بعد ا

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وكالات

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، أن 8 آلاف و663 جنديا إسرائيليا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ووفق معطيات قدتها وزارة الدفاع للكنيست، فإن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة بنسبة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، والأذنين 8%، والعينين 2%.

وأوضحت أن 35% من الجرحى، الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل، يعانون من أذى نفسي.

وقتل 662 جنديا إسرائيليا وأصيب 3 آلاف و848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق الجيش، الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.

الجنود الإسرائيليين إعادة التأهيل النفسي حرب غزة طوفان الأقصى
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