نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 640 طفلًا منذ بداية الحرب

(وكالات)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية الحرب على غزة 640 طفلًا.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، في بيانه، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا في السابعة من العمر ببلدة المغيرة برام الله لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، قد حذر في وقت سابق، من تعرض الضفة الغربية لحرب صامتة من قبل القوات الإسرائيلية.