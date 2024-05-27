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السعودية تستنكر استهداف خيام النازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح

01:11 م الإثنين 27 مايو 2024

المملكة العربية السعودية

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الرياض - (د ب أ)

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بـ "أشد العبارات" استمرار مجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.

وأكدت السعودية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الإثنين، "رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وأهابت بـ "المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق".

المملكة العربية السعودية رفح فلسطين اسرائيل
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