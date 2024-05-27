قتلوا شابًا.. جنايات المنيا تحيل أوراق 3 متهمين للمفتي

المنيا- جمال محمد:

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، أوراق ثلاثة متهمين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا بتهمة استدراج شاب وقتله وسرقته بمدينة بني مزار.

وصدر الحكم اليوم برئاسة المستشار شريف الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، في القضية رقم 1013 لسنة 2019 والمقيدة برقم 271 لسنة 2019 كلي شمال المنيا - بني مزار، والمتهم فيها أربعة متهمين هم: "حسين م ح"، "مصطفى س ع"، و"محمد ع ش"، و"محمد ف ع"، باستدراج وقتل "رضا فتحي" 34 سنة، في شهر يناير عام 2019 لسرقة دراجته البخارية، وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم النهائي .

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شاب مقتولا وملقاة بأحد المناطق ببني مزار، وكشفت التحريات قتل الشاب بطلق ناري، وعدة طعنات بالجسم، وجرى رصد المتهمين، وضبط 3 منهم وصدور الحكم سالف ضدهم اليوم، فيما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن 10 سنوات غيابيًا.