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BBC

وثيقة إسرائيلية: الجيش والمخابرات كانا على علم بهجوم أكتوبر

08:55 م الإثنين 17 يونيو 2024

جيش الاحتلال ارشيفية

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك وثيقة تؤكد أن جيش الاحتلال والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر.

وأضافت هيئة البث، أن وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 أسيرا، موضحة أن الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الأسرى وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

وقال مصدر أمني، إن الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة القيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة قريبا.

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