بالفيديو.. لحظة دخول مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

كتب- محمد نصار:

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو قصير، يوضح عبور شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

ونقل مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن نحو 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبو سالم تتضمن كميات من المساعدات الغذائية إضافة إلى 4 شاحنات تحمل وقودًا إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن الشاحنات المتجهة من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني.

وتابع: الشاحنة الواحدة من الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبو سالم للعبور إلى قطاع غزة تحمل ما بين 15 إلى 20 طنًا من المساعدات.